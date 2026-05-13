上手な保存で野菜をムダにしない これから暑くなってくると、水分補給にぴったりな「きゅうり」の需要が高まってきます。旬の時期はスーパーでもお手頃な値段で手にできるため、大量に購入するという人も多いのではないでしょうか。しかしここで問題が…。大量に買うと一度に使い切れずに、気づいたら冷蔵庫の中でしなしなになっていたなんてことも。そこで今回は、まとめ買いしても安心なきゅうりの賢い保存法をお届けします。