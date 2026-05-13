ボールを追うマイアミのメッシ＝4月、デンバー（ゲッティ＝共同）サッカー米プロリーグMLSの選手会は12日、リーグ契約選手の2026年の年俸情報を公表し、マイアミのアルゼンチン代表FWメッシの保証総額が2833万3333ドル（約44億7700万円）で、断トツの1位だった。AP通信によると、MLSの30チーム中28チームの総年俸を上回っているという。メッシは昨年10月に28年まで契約を3年延長していた。2位はロサンゼルスFCの韓国代表FW孫