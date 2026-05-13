財務省が１３日発表した２０２５年度の国際収支統計（速報）によると、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支は３４兆５２１８億円の黒字となった。黒字幅は前年度から４兆４９０２億円増え、３年連続で過去最大を更新した。