牛丼チェーンの「すき家」では、2026年5月11日から31日まで、「5月得すきクーポン」を公式アプリで配信中です。朝からお得は嬉しい...対象期間中は、朝食の全メイン商品が30円引きになります。 ＜朝食メニューの一例＞牛まぜのっけ朝食（430円→400円）。牛たまかけ朝食（430円→400円）。自社製ベーコンエッグ定食（470円→440円）。ソーセージエッグ朝食（470円→440円）。すき家公式アプリ上で対象商品を選択して決済すれば自動