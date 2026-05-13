１３日の東京株式市場は強弱観対立の中も売りが優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３４４円安の６万２３９８円と反落。 前日の欧州株市場がほぼ全面安商状だったほか、米国株市場では半導体関連に売りがかさみナスダック総合株価指数が３日ぶりに反落、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３％強の下落となった。これを受け、東京市場でもここまで日経平均を牽引していた半導体関連株に利食い圧力が顕在化