東京エネシスがカイ気配スタートで上値追い加速。４月下旬以降、５日移動平均線をサポートラインに急勾配の戻り足をみせてきたが、目先投資資金の攻勢が勢いを増している。 １２日取引終了後に発表した２６年３月期決算では営業利益が前の期比７８％増の４７億３７００万円に急拡大した。更に２７年３月期は同利益が前期比５４％増の７３億円と高成長を継続し、１１期ぶりに過去最高を大幅更新する見通しとなっ