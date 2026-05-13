クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、マンチェスター・シティとの対戦に向けて「やることは何も変わらない」と語った。12日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。クリスタル・パレスは、13日に行われるプレミアリーグ第31節延期分でアウェイでマンチェスター・シティと、24日に行われる最終節ではホームでアーセナルとそれぞれ対戦。プレミアリーグ優勝を争う2チームとの対戦を控えている。