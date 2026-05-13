◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月12日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回無死一塁の第1打席は空振り三振に倒れた。これで61三振目。3戦ぶりの一発が飛び出せば、ジャッジ（ヤンキース）に並びア・リーグトップだが、三振数でもトップに肉薄し「三振かホームランか」の豪快さを見せている。過熱する本塁打王争