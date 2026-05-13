日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。産休、育休を経て、復職したことを報告した。【写真】美しい笑顔でスタジオに戻った杉野真実アナ先輩ショットも杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と明かし、「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と心境をつづった。支えてくれた家族や友人、職場の仲間への感謝を述べ、「緊張を喜びに変えて働きたい」と意気込みを示してい