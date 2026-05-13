女優の永作博美（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。仕事後の「幸せなひと時」を披露した。「今日は早く終わった…コレは…嬉しいやつだ…嬉し過ぎる」と喜び。「ぼちぼち…仕事終わりの方々が集まる中…一足先に入店運良く素敵な1人席をget」と1人で店に入ったことを明かした。「皆様もよく知るお店で、、幸せなひと時。。なのです」と記し、窓際の席でビールに置かれたジョッキのビールの写真をアップした。「