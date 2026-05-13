11匹の保護猫さんと暮らすご夫妻のもとに誕生した、かわいい双子の赤ちゃん。新たな家族との対面に、ニャンズが示した反応とは……。 ニャンズとツインズの顔合わせを記録した様子は10万再生を突破するとともに、「赤さんたちも、ぬこさんたちも、かわいいなぁ、もう」「はいはいする頃にはすっかりきょうだいですね」との声が相次いでいます。 【動画：猫たちが初めて『赤ちゃん』を見た結果…さまざまな反応を見せる『微笑ま