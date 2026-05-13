今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い猫コンビ。お気に入りのベッドを仲良く使っていた猫ちゃんたちでしたが、まさかのおもしろ展開になったようです。投稿はThreadsにて、6000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【写真：くつろいでいた猫→あごを見ると、『ベッドの柄』のせいで……『奇跡的な光景』に爆笑】 あご乗せしてて可愛いなって思ったけど… 今回、Thread