モデルのＵＴＡが、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ガス人間」（７月２日独占配信、片山慎三監督）で俳優デビューを飾ることが１３日、発表された。演技初挑戦で、ガス人間の大役に抜てきされたＵＴＡとはどんな人物なのか―。ＵＴＡは、俳優・本木雅弘とエッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、現在２８歳。身長１９０センチ超えのスタイルやエキゾチックな顔立ちで注目され、２０１８年にはパリコレ・デビューしている。モデルと