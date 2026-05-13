フリーアナウンサー・望月理恵（５４）がカジュアルな一枚を投稿した。望月アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ｉＰｈｏｎｅ１２から１７に機種変しました変えてよかったことはバッテリーが持つこと！！残念だったのはパスワードを忘れて開けられないアプリあることあとはＰｒｏにすればよかったかな〜とも変わらないですかね？笑ラベンダー色にしました」と投稿。赤色のニットトップスを着て、