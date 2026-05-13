テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、カルビーが１２日に「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など主力１４商品の包装を５月下旬以降の出荷分から順次、カラーから白と黒の２色にすると正式発表したことを報じた。同社によると、中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっている対応で品質には影響はないという。番組では、白黒のパッケージを「商品には『石