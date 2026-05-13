3月16日、沖縄県・辺野古沖で小型船2隻が転覆し、同志社国際高校の女子生徒を含む2人が亡くなった事故を受け、5月1日付の沖縄タイムスに読者投稿が掲載された。犠牲となった女子生徒があたかも抗議活動参加者であるかのように読める内容がSNSを中心に炎上。同紙が謝罪する事態となった。信州大学特任教授の山口真由氏は「ファクトチェックを怠った事実は言うに及ばず、『天国から〜』の部分は読者の手を借りて情動に訴えたと言わざ