5月3日の憲法記念日に改憲派の集会にビデオメッセージを寄せた高市首相は「憲法は時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべき」と発信。憲法9条1項で戦争の放棄、2項で戦力の不保持が記されているが、自民党は憲法改正により自衛隊違憲論の解消を目指すとしている。ジャーナリストの石戸諭氏は、憲法9条をめぐる議論は表向きほど単純ではなく、改憲一辺倒でも護憲一辺倒でもない冷静な世論が存在しているとみる。そのう