ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。熊よけスプレーの捨て方をレクチャーした。「【今日のごみトリビア】これから新しい熊よけスプレーを買う方が多いと思いますが、使用期限が切れた熊よけスプレーは中身が入ったまま廃棄するとカプサイシンによって、作業所で事故が起こることがあります。中身を出す時は水に浸けて噴射するといいらしいです」とつ