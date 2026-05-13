警察官などをかたり、現金１４００万円をだまし取ったとして、福井県警は１１日、群馬県邑楽町の飲食店従業員の男（２１）を詐欺と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の両容疑で逮捕した。発表によると、男は２０２５年９月２３日から同１０月１４日までの間、氏名不詳者と共謀。電話通信会社員をかたって福井県勝山市の７０歳代男性宅に「免許証が偽造され、料金が未納となっているので警察から緊急連絡がかかってくる」など