日本国籍を取得したラグビー選手らが、リーグワンの選手登録区分に関する新規定は「独占禁止法違反」に当たるとして公正取引委員会に訴えた。新規定は来季以降導入され、日本で義務教育を受けた期間などを起点にチームの起用人数を定める（写真中央は中島イシレリ選手）。作家の乙武洋匡氏はリーグワンの新規定は単なる制度変更ではなく、帰化して日本代表として戦ってきた選手たちの存在そのものを揺るがしかねない問題だとみる（