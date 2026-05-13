降り注ぐ大量の白い紙吹雪。新曲「Braver」のイントロが流れる日本武道館で、バンドリーダー・矢花黎の目から涙が溢れた。顔を見合わせる7人のメンバーたちも次々と涙を浮かべ、2日間で約2万7000人のファン”BaetZ”が見守る中、8人組グループ・B&ZAIは確かに歴史を刻んだ。2026年5月9日。橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹、鈴木悠仁、川崎星輝、稲葉通陽――。結成わずか1年で8人が立ったバンドの聖地。デビュー