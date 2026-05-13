ボールが猫さんのそばに転がり、返してもらおうとするわんこ。理不尽な仕打ちにも諦めず孤軍奮闘する姿が反響を集め、投稿には「優しい子なんだね」「ニャンコ強い(笑)」「へっぴり腰かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫の近くに『犬のボールが転がってしまった』結果→返してもらおうとした、次の瞬間…『理不尽過ぎる光景』】 ボールがあるハウスの中には猫さんが…！