ソファの横から飛び出してくるきなこちゃんを、ワクワクしながら待ち構えているさくらちゃん。体格差を気にせず遊べるのが嬉しくて堪らないといった様子が可愛すぎると反響を呼びました。 「ハスキーって永遠ばぶちゃんなの可愛すぎる」「やってる遊びが人間の子どもと一緒」と評判になり、1225万回以上再生されています。 【動画：小さな犬がソファの横から出てきたら、ハスキー犬が…とんでもなく尊い『子どもの