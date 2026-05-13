日本最南端の国際フェリー航路、ついに誕生へ沖縄の石垣島（石垣市）と台湾北部の基隆（キールン）を結ぶ「日本最南端の国際旅客フェリー」航路がいよいよ2026年5月末にも誕生する見込みです。同航路に投入されるフェリー「やいま丸（YAIMAMARU）」は基隆港を拠点に就航に向けた各種試験を行っており、石垣市と商船やいまが近く、就航日の詳細やチケットの販売方法などを発表します。 【船内もキレイ！】これが石垣−台湾に就航