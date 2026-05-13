ドジャースがトレードでアレク・トーマスを獲得した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間5月12日、ダイヤモンドバックスから外野手のアレク・トーマスをトレードで獲得。引き換えに17歳のマイナー外野手のホセ・レケナを放出した。これに伴い、メジャー40人枠を空けるため、外野手のマイケル・シアニをDFAとしたことを発表している。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る26歳のトーマスは今季28