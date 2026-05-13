元tvk（テレビ神奈川）のフリーアナウンサー吉井祥博（61）が12日、自身のXを更新。長年実況を担当するプロ野球DeNAの電撃トレードに動揺する様子も明かしながら、「絶対に勝利をお伝えしたい」などと、あらためてチーム愛を示した。魂のこもった実況や宣言に反響コメントが多く寄せられている。DeNAは12日の試合前に、正捕手の山本祐大捕手（27）をソフトバンクに放出し、尾形崇斗投手（26）井上朋也内野手（23）の1対2のトレード