前日本ヘビー級王者の但馬ミツロ（３１）＝ＴＭＫ＝が１２日、大阪市内の所属ジムで会見し、７月１１日に大和アリーナで東洋太平洋クルーザー級王者のムヘタル・マイヘムト（３１）＝中国＝に挑戦することを発表した。ＴＭＫジムでは世界２階級王者の亀田和毅に食らいつきながら鍛錬を積んでおり「全く新しい但馬ミツロを見せたい」と意欲。現在は体重９６キロで調整は順調。勝てば西島洋介山、高橋良輔に次いで日本史上３人目