歌手の相川七瀬（51）が12日、自身のXを更新。大ファンを公言するプロ野球DeNAの電撃トレードに動揺する様子を明かした。DeNAは12日の試合前に、正捕手の山本祐大捕手（27）をソフトバンクに放出し、尾形崇斗投手（26）井上朋也内野手（23）の1対2のトレードが成立したことを発表した。相川はその直後、DeNAの発表の投稿を引用。「これ、本当の話しですか？どうして？」と信じられない胸中を吐露した。さらに「こんな悲しいことな