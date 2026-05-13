長い間、一人暮らしをしている叔母に子どもがいない場合、将来の相続について親族の間で話題になることがあります。特に、配偶者も子どももいないケースでは、誰が財産を引き継ぐのか分かりにくく、不安を感じる人も少なくありません。 そこで本記事では、配偶者も子もいない叔母の財産を誰が引き継ぐのかについて解説します。 配偶者も子もいない叔母の財産は誰が相続する？ 叔母が亡くなったときは、まず