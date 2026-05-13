自宅の庭にクマが入り、物置を壊されてしまった場合、修理費をどうするべきか悩む人は少なくありません。夫から「火災保険で何とかならないの？」と言われても、火事ではないため、保険が使えるのか分かりにくいでしょう。 結論からいうと、野生動物による損害でも、契約内容によっては火災保険で補償される可能性があります。ただし、すべてのケースで保険金が出るわけではありません。物置が補償の対象に入っている