DCの人気ヴィラン、デスストロークとベインを描く映画企画に、監督候補が浮上した。米によると、『スーパーバッド 童貞ウォーズ』（2007）などで知られるグレッグ・モットーラが、同作の監督候補として有力視されているという。 本作は、ジェームズ・ガンとピーター・サフラン率いるDCスタジオのもとで進められている企画。2024年9月、デスストロークとベインを中心とす