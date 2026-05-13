駅にもよりますが、定期券を購入する際、通常の定期券のほかに「オフピーク定期券」が販売されている場合があります。オフピーク定期券は名前の通りピーク時間帯を避けて利用する定期券のことを指します。 今回は、オフピーク定期券を利用するとどのくらい安くなるか、またピーク時間などについてご紹介します。 オフピーク定期券でどれくらい安くなる？ オフピーク定