高市首相や関係閣僚が来日中のベッセント米財務長官と相次ぎ会談したのは、１４日の米中首脳会談を前に日米の結束を示すためだ。冷え込む日中関係や台湾政策を巡り、トランプ米大統領が中国の一方的主張に同調しないよう、側近のベッセント氏を通じてクギを刺す思惑もある。（政治部岡部雄二郎）首相は１２日、ベッセント氏と首相官邸で会談し、中国による経済的威圧を念頭に日米のサプライチェーン（供給網）協力の重要性を