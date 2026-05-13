◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月12日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）、レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、0−1の2回無死先頭打者の第1打席は鋭いライナー性の打球の左飛に倒れた。現在自身10試合連続安打と好調。この日も、ルーティンとなっている早出打撃練習に取り組み意識も高い。チームの信頼を勝ち取っている「4番」から、6戦ぶりの一発は飛び出すかに注