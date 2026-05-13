柔軟な発想力が試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！日常でよく使う言葉でも、パズル形式になると意外な盲点に気づかされるかもしれません。今回は旅先や移動中に目にしそうな言葉が並んでいます。パズルを完成させて、すっきりした気分を味わいましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・く □ ま（縦の言葉）・ま □ が □ し（横の言葉）・か □ ら（縦の言葉