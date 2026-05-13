「ほら、模様生成のスピードがとても速いだろう？」杭州市春暉小学校の「無形文化遺産・藍染工房」で11日、5年生の苗翾さんはタブレット端末上でいくつかのキーワードを手際よく入力した。数秒後には華やかで個性的な藍染模様が画面上に現れた。中国新聞網が伝えた。同校では「央館バーチャル実験室」を活用してプロジェクトを構築し、人工知能（AI）エージェント「染染」を通じて藍染の歴史と技法を学び、さらにAI実験ボッ