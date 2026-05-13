俳優の梶川愛美さんは5月11日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を公開しました。【写真】梶川愛美のイケメンな姿「カッコエェ、、全男子の憧れ」梶川さんは「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」「私服写真投下しちゃいます」などとつづり、3枚の写真を投稿。白いTシャツに黒いレザージャケットを合わせたコーディネートです。金髪ショートヘアも似合っており、とても格好いいです。コメントでは「