人気レースクイーンの有栖未桜（32）が13日までに自身のインスタグラムを更新。プンプン“お仕置きしちゃうゾ”ショットを公開した。「怒られたい人……？？？」とつづり、ミニスカ夏コスで、プンプン“お仕置きしちゃうゾ”ポーズをしている写真をアップ。ハッシュタグで「フレッシュエンジェルズ」「レースアンバサダー」「レースクイーン」「スーパー耐久」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「可愛いすぎ」「めち