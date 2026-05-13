元テレビ朝日社員の玉川徹氏が13日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。磐越自動車道のバスの事故などで高校生が死亡する事故が相次いだことを受け、文部科学省は12日、会合を開いたことに言及した。磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子生徒が死亡するマイクロバス事故や沖縄県名護市辺野古沖で高校生が死亡する事故などを受け、文科省は12日に「学校活動安全確保対策推進