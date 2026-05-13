日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」に放送された。この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナで現在フリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「きょうお越しのみなさんはそれぞれテレビ局のアナウンサーを経て現在フリーとしてご活躍なさっています