未来ではなく現在を読む 書物を読む場合、たいていの人は最初から読み進めるのではないでしょうか。しかし易経は、多くの古典のように、最初から順番に読むことを前提とした書物ではありませんでした。占いの書として用いられてきたため、読む順序は固定されていないのです。占いを立て、その結果に対応する卦のページを開き、必要な箇所を読むのが本来の使われ方です。 ここで大切になるのは、易経が的中率に重きを