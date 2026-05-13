上質な睡眠を得るために日光が超重要な理由 体内時計が睡眠と覚醒を支配する! 地球上のほとんどの生物は固有の体内時計をもっています。これにより、地球の自転に合わせて体内の生理現象を変動させる生体リズムがつくられています。 生体リズムには秒単位のものから年単位のものまでいろいろありますが、人体のさまざまな生理機能ともっともかかわりが深いのが1日周期の概日リズム（サーカディアンリズム）です。 睡