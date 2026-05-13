習慣付けしたほうがいいことはありますか？【スクワット/ダイエットQ&A】 風呂をゆっくり楽しむのがおすすめ！ ストレスが取り除かれると過食傾向がおさまり、ダイエット効果が高まります。 入浴はストレスを解消し、さらに水圧や浮力で筋肉の疲労を早く取り除く効果もあります。 ダイエット中にはお風呂をゆっくり楽しむのがおすすめて