東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.02高値185.46安値184.74 186.13ハイブレイク 185.79抵抗2 185.41抵抗1 185.07ピボット 184.69支持1 184.35支持2 183.97ローブレイク ポンド円 終値213.41高値214.21安値212.75 215.62ハイブレイク 214.92抵抗2 214.16抵抗1 213.46ピボット 212.70支持1 212.00支持2 211.24ロ&#1254