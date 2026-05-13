東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.54高値9.59安値9.50 9.68ハイブレイク 9.63抵抗2 9.59抵抗1 9.54ピボット 9.50支持1 9.45支持2 9.41ローブレイク シンガポールドル円 終値123.94高値124.07安値123.39 124.89ハイブレイク 124.48抵抗2 124.21抵抗1 123.80ピボット 123.53支持1 123.12支持2 122.85ローブレイ