東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7240高値0.7252安値0.7209 0.7301ハイブレイク 0.7277抵抗2 0.7258抵抗1 0.7234ピボット 0.7215支持1 0.7191支持2 0.7172ローブレイク キーウィドル 終値0.5952高値0.5969安値0.5934 0.6004ハイブレイク 0.5987抵抗2 0.5969抵抗1 0.5952ピボット 0.5934支持1 0.5917