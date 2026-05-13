８時５０分に日本国際収支（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（3月）08:50 予想39000.0億円前回39327.0億円（経常収支) 予想29150.0億円前回27090.0億円（経常収支・季調済) 予想7800.0億円前回2676.0億円（貿易収支)