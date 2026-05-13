◇インターリーグフィリーズ―レッドソックス（2026年5月12日ボストン）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手（33）が敵地でのレッドソックス戦に「2番・DH」で出場。5試合連続となる17号を放ち、本塁打数でメジャー全体単独トップの座に立った。一振りで試合を動かした。初回1死、レッドソックスのオープナー・モランの92.8マイル（約149.3キロ）直球を強振。速度101.6マイル（約163.5キロ）、飛距離386フィート（約