・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２６５．３２（－４．１１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３９５４．９３（－３９５．３５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９７９．９２（－７６．４６） ・ロシア・ＲＴＳ １１４８．２３（＋２２．０１） 出所：MINKABU PRESS