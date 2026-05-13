・ＮＹダウ４９７６０．５６（＋５６．０９） 高値４９８２３．９４ 安値４９３０７．６６ ・Ｓ＆Ｐ５００７４００．９６（－１１．８８） ・ナスダック総合指数２６０８８．２０（－１８５．９３） 出所：MINKABU PRESS